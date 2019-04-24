新盤UPDATES：市區項目部署登場　瑧樺快開價

第2季大規模推盤潮正式揭開序幕，繼新界區大型項目落實周六(27日)開售後，市區盤亦全速部署登場搶客，市場氣氛勢更趨熱鬧。



●瑧樺周四開價 料下周末推售

新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，旗下何文田瑧樺會按地產建設商會指引，以價單形成推售，明日(4月25日)將會開價，首批約80多伙，會以接力價推出，定價料會較為進取。他透露，周五(26日)將開放示範單位，下周末或日開售。



●瑧樺示範單位曝光

新世界發展旗下何文田瑧樺，首度安排傳媒參觀兩個交樓標準示範單位，當中一房戶參照18樓A5室搭建，實用面積288方呎，露台面積22方呎，廚房以開放式設計。



至於兩房單位根據18樓A1室打造，實用面積526方呎，露台面積22方呎，單位設有儲物房。



●山頂Mount Nicholson月底標售8伙

會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第一及三期，剛上載新銷售安排至物業網站，以招標形式推售8伙。當中16號洋房實用面積7,978方呎，而7個分層單位包括5C、5D、8C、9D、10D、15C及15D室，實用面積介乎4,230至4,596方呎，招標日期為‪2019年4月30日。



●翰林峰累售608伙 套現約53.6億

由恒基物業代理策劃的西營盤翰林峰，開售至今已沽608伙，佔全數住宅單位約95%，套現約53.6億元，特色單位成交價及呎價更屢創新高。該公司營業(一)部總經理林達民表示，樓盤暫售單位的平均成交呎價約29,270元。單是今年初至今不足4個月內，項目已速售57伙，套現約5.3億元，平均成交呎價約32,366元。項目的建築進度已接近尾聲，預計於今年第4季正式入伙。

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