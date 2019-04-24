三星Galaxy Fold摺屏手機5大致命原因　機械人累事？

外媒報道，三星Galaxy Fold摺屏手機由於屏幕故障，導致無法按時發布，知名拆解機構iFixit研究了該機屏幕故障的原因，推測了以下5大致命原因：



【1、OLED屏幕本身很脆弱】

OLED屏幕本身是非常脆弱，但目前只有這種材料能滿足摺疊屏的需求。如果沒有強大的材料覆蓋，出現問題在所難免。



【2、沒有做好密封，導致設備容易進灰塵】

即使是非常小的灰塵，也會導致OLED屏幕出現問題，更不用說Galaxy Fold摺疊屏部分沒有完全密封，非常容易進灰塵。另外，值得注意的是，三星沒有為Galaxy Fold提供能證明其防水防塵性能的IP評級。



【3、摺疊屏幕封裝存在問題，尤其是進灰塵之後】

一些人在摺疊屏幕下看到一個「腫塊」。在諮詢三星後，他關掉了手機，把它放在一邊。第二天，在檢查手機時，又看到屏幕下有兩個突起。



這個跟結構有關，一個薄封裝的OLED屏幕向內彎曲，可能會對進入的物體施加壓力。如果污垢進入褶皺部分背面，它也會聚集在這些鉸鏈周圍，更容易與OLED層接觸，從而形成「腫塊」。



註：「鉸鏈」又稱合頁，是用來連接兩個固體，使兩者之間可做轉動的機械裝置。



【4、保護膜本身就是個隱患】

保護膜出現問題並不完全是三星的錯，但這確實提醒我們沒有保護的OLED屏幕，在承受壓力時非常容易損壞。換句話說，那層貼膜本身就是個隱患，很多測試者根本不知道它不能撕掉。



【5、三星測試環境過於機械，所以沒發現問題】

在媒體拿到Galaxy Fold前，三星曾播放過一段宣傳片，聲稱摺疊手機經過20萬次考驗。不過，這只是在實驗室環境，用「機械人」反覆以同樣力度和角度打開/關閉屏幕。實際上，真實的使用環境要複雜得多，例如人們會在餐桌上、戶外、地鐵上匆忙打開它。充滿灰塵的環境和各種不同的打開角度，要比實驗室惡劣得多。



或許，「機械人」才是摺屏手機無法按時發布的致命原因。

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