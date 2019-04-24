科創商機：內地短視頻行業增長似見頂　前景會點？

內地移動互聯網大數據公司QuestMobile發布《中國移動互聯網2019春季報告》顯示，今年3月，內地短視頻行業整體每月活躍用戶規模達到8億，按年增長42.2%，按月則下跌2.4%。由此看到，短視頻增長開始乏力，行業紅利期恐已過。



回看今年2月，短視頻行業每月活躍用戶規模為8.2億，首次突破8億大關，惟3月卻回落。報告顯示，今年3月，短視頻行業每月人均使用時長為22小時，去年同期則為17.6小時。用戶每月人均打開短視頻App的個數從去年的1.5個漲至1.7個，說明用戶在多個平台之間徘徊，行業競爭依然激烈。



目前內地短視頻領域有四大陣營，分別是頭條系抖音、快手、百度系和騰訊系。其中，頭條系抖音仍是短視頻領域的一哥。今年3月，頭條系用戶規模超過5億，快手增長至3.6億，百度躋身億級，騰訊系則達到8,267萬，較去年同期的690萬增長10.98倍。



在整個短視頻行業增長放緩、競爭加劇的大環境下，報告認為，三、四線市場、高齡人群還有很大發展空間。事實上，3月短視頻行業新安裝用戶達9,274萬，其中60%來自三線及以下城市，其中三線城市佔比最高，達到24.2%，遠高於一線城市的6.9%。



相較去年同期，今年3月更多高齡用戶加入短視頻大軍，31至35歲人群佔比最高，達到23.8%；36至40歲佔比13.3%，41至45歲佔比9.8%，46歲以上佔比9.6%，這個群體也是按年增長最快的。



在短視頻應用中，在每日平均活躍用戶人數(DAU)和每月平均活躍用戶人數(MAU)上，抖音和快手是僅有的兩款數億級用戶的短視頻應用程式。抖音每日活躍用戶逾2.5億；每月活躍用戶則逾5億。而快手每日活躍月戶則約2億；每月活躍用戶3.6億。因此，從現階段來看，內地短視頻平台，仍舊是由抖音和快手這兩家平台競逐。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠表示，整體而言，看好內地短視頻前景，但預計該市場競爭會相當激烈。雖然抖音流量多，爆發力較強，但用戶消費力不高，用家忠誠度較低，容易轉至其他平台。再者，其營運模式主要依靠廣告收入，較容易受官方關注，故前景相對較淡。



他又指，定位明確的平台，例如主打動漫市場、在美國納指上市、主要股東包括老虎環球基金的嗶哩嗶哩(bilibili)前景則較樂觀。該平台入行門檻不高，穩定度較高，而且靠用家自行上載片段，較社區化，從而減少大量成本，有助提升平台競爭力。



至於未來視頻平台會否倣效嗶哩嗶哩、虎牙等選擇美國上市，他則稱有待觀察，無論香港還是美國各有優勢。香港在估值上相對高，但知名度較低，故仍屬未知之數。

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