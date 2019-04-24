美股早段見回吐　道指跌46點

美股標指和納指周二創收市新高後，今日開市早段好淡爭持，道指跌46點，至26,609點；納指升10點，至8,131點；標指跌2點，至2,930點。



波音公司首季純利按年跌13.3%至21.5億美元，扣除部分項目後每股盈利3.16美元，遜預期，期內737客機業務的成本增加10億美元。該公司稱原本的盈利預測仍未反映737 MAX客機停飛的影響，將於稍後日子公布新的盈利預測。波音股價早段升1.14%至378.27美元。



重型機械生產商卡特彼勒首季純利按年增長12.5%至18.8億美元，經調整後每股盈利2.94美元，勝市場預期，收入亦增5%至135億美元，反映建築和採礦設備多銷，未受貿易戰和全球增長放慢影響。卡特彼勒股價早段仍跌1.81%至139.45美元。

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