去年墟冚過iPhone！呢部國產手機今年有新搞作

外媒報道,內地智能手機廠商一加(OnePlus)創辦人劉作虎接受訪問時透露,一加將打破慣例,會有一款「超級旗艦」伴隨One Plus 7同時發布,這款產品被命名為One Plus 7 Pro。而7 Pro的最大升級是屏幕,這是一加有史以來最好的一塊屏幕。



一加手機與其他國產手機品牌最大不同之處是,其每年只出1至2款旗艦手機,但從實際銷售業績來看,一加表現強勢。例如去年一加6在美國及歐洲等地上市22天,總體銷量就突破100萬部,今年一加7和一加7 Pro勢要乘勝追擊。



對於這次的One Plus 7 Pro,劉作虎希望能通過這款新品成為行業內「流暢」的新標桿。此次流暢體驗的主要升級來自屏幕,據悉,該公司為此就投入了1億元人民幣的研發費。



劉作虎表示,新的屏幕成本增加了3倍,也是普通旗艦機採用的屏幕成本的2至3倍,是專門向三星電子作獨家訂制。因此,2019年一加的新產品價格會有所上漲。



據Counterpoint最新數據顯示,一加在2018年全球400美元以上的高端智能手機市場份額進入前5名。



一加手機去年揚威美國,一加6和一加6T在美國電訊商T-Mobile連鎖店開售惹來排隊人龍,場面墟冚過iPhone開售。資料顯示,其開售一個月已錄得銷量100萬部的佳績。

