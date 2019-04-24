樓價UPDATES︰將軍澳二手盤成市場焦點

將軍澳日出康城即將有新項目推出，近日區內二手放盤成市場焦點，部分買家加快入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●日出康城首都2座中層RC室，實用面積679方呎，採三房包括套房間隔，座向東南方，以890萬元成交，實用呎價13,108元。原業主於2008年以433萬元買入，期內帳面獲利457萬元。



●奧運站君滙港6座高層D室，實用面積478方呎，以兩房間隔，座向西面，遠望海景，獲買家以1,100萬元購入，實用呎價23,013元。據了解，原業主於2013年12月以700萬元購入，持貨至今帳面獲利400萬元，單位5年多升值約57%。



●何文田日麗園中層A室，實用面積1,335方呎，採三房包括套房間隔，另設工人套房，買賣雙方議價後以2,300萬元連車位成交，實用呎價17,228元。新買家為外區人士，鍾情單位廳大房大，加上坐擁名校網，因此考慮片刻即決定入市自用。



●西南九浪澄灣1座中層E室，以兩房設計，向東南，實用面積約560方呎。業主以約2.6萬元放租3星期，即吸引港島客洽詢，議價後獲減1,000元，以2.5萬元租出，實用呎租約44.6元。據悉，新租客心儀單位望海景，睇樓1次即決定承租。



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新界區

●沙田花園城3期B座高層F室兩房戶，實用面積268方呎，座向西北望園景。單位原開價480萬元，放盤3個月，以474萬元易手，實用呎價17,687元，單位逾5年升值約84%。



●西貢碧翠苑4座頂層連天台戶，實用面積1,147方呎，天台面積約1,169方呎，連雙車位以1,368萬元沽出，實用呎價11,927元。



●元朗加州花園金桃徑單號屋，實用面積1,371方呎，議價後以1,620萬元沽出，實用呎價11,816元。新買家為換樓人士，鍾情屋苑居住環境，感單位價錢合理，即購入自住。原業主於2012年以921萬元買入，帳面獲利約699萬元。



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