亞洲資源終止向主席收購瀋陽物業

亞洲資源(00899)終止向主要股東兼主席李玉國旗下公司收購位於瀋陽之物業。通告指出，公司收到賣方通知，未能根據買賣協議條款如期完成建設該等物業，且去年瀋陽地方政府實施了一連串政策，為物業市場降溫，因此對該等物業的出售造成不利影響。



該等政策包括擴大物業限購範圍、增加用地供應量，以及實施出售物業的價格上限。再者，當地政府亦調整了政策，取消學區安排，影響了商業區的周邊業務發展，因而導致該等物業的目標買家流失。



鑑於該等物業的前景不佳及賣方遭遇財務困難，預期先決條件將未能如雙方原先預期於今年12月31日或之前達成。經磋商後，雙方簽訂了終止協議。



亞洲資源是於2017年10月宣布，以6.25億元人民幣代價，向主要股東兼主席李玉國旗下公司，收購位於遼寧省瀋陽市和平區南京北街46號T3大樓的第7層至35層，涉及建築面積約34,754平方米，擬持作租賃用途。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/