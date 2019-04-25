【名家筆陣】李秀恒：釋放三類「熟地」增房屋供應

上周有機構發表了新一份土地及房屋政策倡議報告，預計未來幾年香港可能會面臨公私營房屋供應量「斷崖式下跌」的困境，建議政府需加快發展25幅被劃為有潛力發展住宅用途的土地。該機構亦建議政府應加快發展棕地及改劃私人新界農地的工作。



筆者曾經擔任城規會委員，很了解政府要開發一片荒地，殊不簡單。首先要解決交通網絡及環保問題，又要研究醫院、學校、警署及其他社區設施等配套，還要通過「公眾諮詢」一關，這些都絕非一年半載能拍板，甚至可能拖三、五年也未必能成事。所以，若然能在「熟地」上建樓，時間和成本當然比未開發的土地快捷和節省得多。



所謂「熟地」，即是指該幅土地已擁有較為完整的基本設施，包括水電供應、污水排放、交通網絡和社區配套等。不過，政府不時強調，其手上「熟地」幾乎耗盡，似乎有種「巧婦難為無米炊」之感。對此說法，筆者有所保留，認為最少有三類「熟地」，當局若能夠靈活處理，是可以釋放出來的。



第一，目前全港共有約四千幢樓齡超過半世紀的舊樓，其中約一千幢被列為「有較明顯欠妥之處」，即有可能變成「危樓炸彈」，政府如推出一些放寬「強拍」門檻的政策，鼓勵加快重建，一方面可及早減少「危樓炸彈」威脅，另方面亦有利土地重新規劃發展。



第二，全港工廠大廈約有一千四百幢，這些工廈大都是佔地廣闊和層數較少的建築物，而且位於交通便捷的地點，但礙於現行補地價政策不利工廈拆卸重建，以致未能配合社區發展。政府如能推出一些鬆綁政策，提供一些誘因鼓勵工廈業主樂意把物業拆卸，重新規劃發展，相信不少工廠區的面貌很快便會煥然一新。



第三，目前全港仍有二百多個公務員建屋合作社，當局曾計算過，若把這些合作社所擁有的「公務員樓」重建，共可提供逾九十六萬平方米的總住宅樓面面積。要知道，這類「公務員樓」大都超過一甲子樓齡，層數較少(只有四至五層)，又無升降機，而且不少均位於市區黃金地段，若果不拆卸重建，實屬浪費。



以上三類樓宇所佔的土地總面積不少於一千五百公頃，比一千公頃填海計劃還要多，最重要的是全是現成的「熟地」。



如果政府確實抱着「地盡其用」的原則辦事，設法為這三類樓宇的重建掃除障礙，把這些「熟地」釋放出來，相信對解決屋荒可起立竿見影之效。



香港經貿商會會長 李秀恒

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