古勝：中國鐵塔唔怕買貴

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周二晚美股又再發力，納指及標普500指數再創收市新高。不過，我哋呢邊的A股就上升乏力，滬綜指升3點報3,201點。港股繼續唔上唔落，周三高開低走，最終跌157點收報29,805點，主板成交縮到985億元。



恒指仍維持在「抖氣區」29,660至30,280點內，加上以牛熊街貨數據分析，無論好友定淡友，當去到上述關鍵位一樣放軟手腳，睇怕如無意外，4月期指結算好大機會喺呢個範圍內。



古勝近排講過，資金「追強沽弱」趨勢持續，而且板塊輪動速度加快，即係就算追入強勢股，短期可能要捱一捱價；相反，如要沽出弱勢股，亦毋須急於一時，反而可以候反彈先出手，分分鐘捉到個靚位。



事實上，就算睇番兩大指標股，近期都冇乜啟示，講緊係騰訊(00700)同港交所(00388)。前者近期動作多多，好似包括已正式代理日本任天堂Switch主機的中國銷售，成為集團加強與任天堂合作之重要里程碑；繼而有報道指騰訊入股阿根廷流動支付服務公司Uala，最新係又再有騰訊系醫療隊誕生，非公共醫療服務平台企鵝杏仁集團宣布完成2.5億美元新一輪融資，由騰訊、碧桂園創投和基匯資本聯合領投。



不過，從基本面睇，有關舉動都只不過再次證明股王業務多元化及國際化，但未來中央審批新遊戲速度之快慢，才是股價能否更上一層樓的關鍵。所以，唔好因為一個業務發展消息而「分心」，必須要明白影響集團股價上落的核心是甚麼！



走勢方面，騰訊自4月11日高見400元後，就主要在385至400元區間窄幅上落。雖然多條主要平均線順序向上排列，惟MACD牛叉收窄，未來一旦轉為熊叉，短期調整壓力或增加，故暫時無論買定沽，值博率同樣唔吸引。



再睇港股的晴雨表港交所，雖然剛與中證監取得共識，將在7月開始將香港的「同股不同權」股票納入滬港通和深港通當中，加上外資進駐A股的比例持續增加，在互聯互通制度下，港交所絕對能受惠。



然而，近日集團股價同大市一樣反覆回軟，早前就算升至280元樓上，高見286.2元，但唔夠三日貨仔就落番去，睇怕港股未有明確方向前，港交所都幾難有所突破，押注佢身上勝算一樣唔高。



反而，部分強勢股卻高處未算高，好似古勝不時提起的5G概念股，中國鐵塔(00788)仍持續破頂，周三即市又創2.33元新高，最終平收報2.28元，故早前回到落2元邊原來又係買貨機會。



由於距離2020年內地5G正式商用日子愈來愈近，而在中美貿易戰衝擊下，內地加快相關領域發展的決心變得更為堅定，正如國資委早前強調，央企會持續推進5G研發和基礎設施建設。所以要買貨的話，真係有心唔怕遲！

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

