陳蓓敏：中海油服行業有望復甦

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美股受企業業績普遍優於預期以及經濟數據做好帶動，節節向上，道指尚差數百點便可破歷史高位。另外，紐約油價升破66美元，因美國決定停止對進口伊朗石油制裁豁免，市場擔心供求失衡。油組國將在6月舉行會議，時間上布局安排精準。



內地五一長假期將臨，人民銀行進行今年第2季定向中期借貸便利操作，涉及資金為2,674億元人民幣。定向降準落空，周三滬綜指先跌後升，力守3,200點關口。恒指亦先高後低，於10天線徘徊，4月接近完結，恒指未能突破探高，顯示投資者對後市樂觀但見保留。



中央財政及貨幣政策推行，內銀和內險股呈牛皮格局，若以年初至今表現比較，後者勝。本地銀行股以恒生銀行(00011)表現較可取，又將臨近第一季派息期，吸引好息之徒，股價有望試高。



外圍油價強勢，可留意相關板塊，油服股見落後。中海油田服務(02883)主要從事四大業務，分別為鑽井、油田技術、船舶和工程勘察服務。集團去年盈利7,080萬元人民幣，上升65.5%，期內收入219.5億元人民幣，增25.3%。



隨着油價復甦，油企勘探開發投資增加，開工量有回升空間。目前中海油服海外業務的佔比約25%，未來仍積極拓展不同市場。現價估值吸引，建議候低吸納，目標9.8元，止蝕8.24元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有恒生，證監會註冊編號：ACG 082)

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