歐股收市個別發展　Wirecard漲8.5%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,471點，跌51點或0.68%；法國CAC指數收報5,576點，跌15點或0.28%；德國DAX指數收報12,313點，升77點或0.63%。



日本傳媒引述消息指，日產汽車將拒絕法國雷諾汽車提出的整合方案，雷諾股價全日挫逾3.5%。



德國金融科技公司Wirecard獲軟銀投資9億歐元，股價收漲8.5%。公司將向軟銀發行可換股債券，相當於約5.6%股權，換股價為130歐元



瑞信首季度實現淨收入53.9億瑞郎，預期為51.4億瑞郎；股價收市大致靠穩。



SAP首季度錄得經營虧損，惟其雲業務收入按年大增45%；股價升12.55%。

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