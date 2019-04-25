林嘉麒：內地微調幣策　做好預期管理

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，復活節假期過後，港股跟隨A股缺乏方向，恒指游走於29,600至30,100點的500點區域內，多日均於日內表現反覆，升跌交錯。



事實上，港股多月以來明顯跟隨內地股市走勢，就算美國股指近日受季度盈利勝預期而創新高，恒指亦未受惠其氣氛，相反似係繼續測驗底位，這相信與中央多次否定降準或減低寬貨幣政策力度有關。



在港股復活節假期時，國家官方在不同會議場合中就貨幣政策取向作出表態，包括：在央行貨幣政策委員會一季度例會中出現重提「把好貨幣供給總閘門」、強調保持戰略定力和政策協調等新表述；4月19日的中央政治局會議指出「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」；4月22日中央財經委員會第四次會議中指出「貨幣政策要鬆緊適度，根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調」等。



另外，當市場傳出央行擬對部分農商行及農信社等農村金融機構定向降準1個百分點後，消息一出來，官媒速即澄清，指並不屬實，人民銀行目前並沒有新的定向降準政策。這是一個月內，人行兩次針對降準傳聞於當日便予以否認，可見目前人行針對降準的態度強硬。



從官方多次表態看，不斷重新貨幣政策將根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調。此行為是在管理市場期望，希望外界普遍所認為的未來貨幣政策進一步寬鬆的概率，不要存在太多幻想。



從另一種行動上，內地周三有1,600億元人民幣逆回購到期。人行展開了2019年第2季度定向中期借貸便利(TMLF)操作，操作面向符合相關條件並提出申請的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行。



操作金額是2,674億元人民幣，明義上是根據有關金融機構今年第1季度小微企業和民營企業貸款增量並結合其需求做出的，不過，金額與逆回購份額相近，而今次TMLF操作期限為一年，到期後可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年。在操作利率方面為3.15厘，較中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點。



在操作上，一年期3.15厘的TMLF，比7天期的逆回購投放時間更長，變相向市場提供較長時期的金額以穩定市場資金。這不是大水漫灌，卻是精準滴灌，有利微調貨幣政策結構，這是中小企需求營造出市場化的價格及貨幣政策的方法。



這方式有利人行定向對準中小企投放資金，形式上比降準更有靈活性。皆因降準了，回頭不易；相反，以TMLF靈活度高，當到期時企業可以自身情況再申請續期，效果遠勝由銀行信貸部決定。周三A股尾市反彈，估計市場正在消化相關消息，大家也可當作是好消息研究一下。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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