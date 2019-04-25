金曹：下月回調　炒股不炒市

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，4月恒指向上突破，在29,100至29,383點出現一個上升裂口，而4月高位暫時為30,280點，明顯見上升阻力龐大。



一般來說，上升後期的裂口補回的機會頗大，估計大量對後市無信心的投資者選擇在3萬點樓上沽貨套現，然後等待回補裂口。不過，見到中國首季GDP增長仍有6.4%、加上PMI回到50的榮枯線之上、另於5月、8月及11月MSCI增加A股比重以及科創板啟動，種種迹象顯示，5月就算回調但下行空間未必多。



由於第1季出現陰轉陽，第2季陽燭機會非常大，即6月收市應可高於3月尾的29,051點。由30,280點到29,383點，只是897點或3.2%的波幅，4月明顯由好倉主導，結算價高於29,383點機會很大。關鍵問題是，5月如要回調，由30,280點要回多少才足夠？



有三個方法大概可作評估：



一、自1997年以來，5月跌市概率高於68%，近十年也是3升7跌。以近十年一個月標準差升跌幅度約1,400點計，第一個重要支持位是30,280減1,400 = 28,880點。



二、以近日最高引伸波幅16.37%計，套用期權公式，一個標準差回調點數30,280乘以0.1637再除以3.46是1,432點，支持位約為28,848點。



三、5月活躍期權Put部署在28,600至29,000點，顯示主力認為仍有機會跌穿29,000點，而28,600點支持力強。



現時可說進入炒股不炒市階段，投資者等待中美貿易協議落實，以及更多經濟數據確認中國經濟見底，才會將恒指拉高，牛市恒指市盈率通常可升穿13倍，即5月調整之後，樂觀可見33,000點。



炒股不炒市可以有三種方法：買龍頭股、選有盈利增長但股價仍有水位；及資產值仍有大折讓，博牛市後期折讓消失，股價接近資產值。



恒指今年到目前升了15%，權重股如騰訊(00700)、中國平安(02318)、友邦保險(01299)如在5月回調超過4%是補貨機會。早前提及的中國聯塑(02128)長線有雙位數增長、派息有5厘以上，估計回調幅度有限，另北控水務(00371)也是低市盈率但業務穩定增長的選擇。至於資產淨值折讓超過30%，可留意中國銀行(03988)及中國動向(03818)。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

