彭偉新：康師傅走勢再現突破

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指從去年歷史高位33,484點跌至低見24,540點，目前已收復了整個跌浪總跌幅的61.8%，並在30,000點水平橫行了接近一個月，遇到明顯阻力。



周三港股未能藉美股創新高而重拾升勢，反而高開低收倒跌，投資者趁高沽貨的意欲明顯。若恒指進行整固的話，下試目標是28,100點，此為自去年10月底於24,540點升至30,280點的38.2%回調幅度，亦接近3月初的低位28,200點。



個股方面，康師傅控股(00322)去年純利按年升逾35%至24.63億元人民幣，派息比率100%。當中方便麵業務銷售收入按年增7%，市場份額有所恢復。管理層計劃進一步擴大處理閒置產能，目標是到2020年，減少45%及15%的飲料及麵條的產能，預料銷售及盈利增長分別為約5%與5至10%。



公司股價從今年1月於上升通道內沿着10天及20天線上升，並突破50天及100天線，周三更以陽燭突破12.75元的橫行區域，配合9天RSI升穿70水平，反映股價出現強勢。若以道通頂部作目標，預計短線可進一步升至14元。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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