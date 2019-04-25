楊俊文：5G概念股宜重點關注

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，港股自4月初開始一直在三萬點附近上落，方向全無。近日美國十年期國債孳息率又重上2.5厘水平，港股急升的紅利已經用盡，下一步，很大機會出現整固。



另一個要關注的焦點是油價。美國將在5月初對伊朗石油出口結束豁免，屆時全球石油供應或會一下子減少，油價好大機會有5至10美元升幅，對石油股有一定支持。



至於港股整固幅度方面，估計跌幅會是輕微，很可能在29,000點已有強大支持。原因是中美貿易戰快將達成協議，而A股近日調整，主要是市場擔心中央會因應貿易戰結束而減低放水力度，但這並不是實質因素。



美股方面，升至現水平已在歷史高位，再升很難但又跌唔落。故在A股及美股支持下，港股料只有小幅度整固，投資者應繼續留意5G概念股。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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