鄧澤堂：內房股短線仍受壓
2019年04月25日 00:21
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內地政策不容許將樓房用作炒賣。(Getty Images圖片)
致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，大市假後繼續徘徊30,000點水平，未見明顯突破。短期技術走勢，或仍然會保持窄幅上落。恒指或會於29,500至30,200點之間牛皮上落。留意5月將至，提防五窮六絕的歷史或會重演，屆時指數可能又會再次回到28,800點樓下更低水平。
中央重提房子是用來住，不是用來炒的定位，內房股沽壓顯著，萬科企業(02202)、融創中國(01918)、旭輝(00884)、融信中國(03301)、新城發展(01030)及遠洋集團(3377) 明顯弱勢。
政策明顯針對樓房炒賣，而且政策普遍有持續性，相信中短期而言，內房股仍會受壓。暫不建議投資者進場博反彈，如遇弱勢內房股，更可小注開淡倉。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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