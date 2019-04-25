莫開偉：保薦機構購股助優化科創板

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，上周二晚上交所發布《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》(簡稱《業務指引》)，明確了科創板發行承銷實操規則，對戰略投資者、保薦機構相關子公司跟投、新股配售經紀佣金、超額配售選擇權、發行定價配售程序等做出了具體規定。其中，指引要求科創板保薦機構使用自有資金認購發行人IPO股票數量的2至5%，鎖定期為24個月。



《業務指引》面世，最吸人眼球的當屬保薦機構跟投規定了，該制度既是基於對科創辦合規性、操作性、包容性監管的考慮，也標誌了內地監管機構對資本市場監管理念正發生根本性的改變，實現了歷史性的跨越。



所謂「跟投」，就是指允許發行人的保薦機構依法設立的相關子公司、或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司，參與發行戰略配售，並設置一定的鎖定期。



就目前來看，推出跟投制度是資本市場監管的重大制度創新，它的面世具有重大現實意義，有利於從根本上壓嚴、壓實保薦機構的督導責任，從而優化科創板生態。



一則，可從根本改變過去「只薦不保」的不負責任現象重演，讓券商在資本約束下做好前端把關工作，在作為市場主要參與者的同時擔起責任來，推動中介機構謹慎定價、保薦和審慎，防止短期套利衝動，倒逼券商提高自身資金實力及其合規控制能力。



同時，該制度可倒逼保薦人提高職業操守，從源頭上把控保薦業務風險，嚴格對發行人的申請文件和訊息披露資料進行全面驗證，做出專業判斷，提高項目篩選能力，確保科創板IPO質量，減輕監管層壓力。



更為可賀的是，確定跟投資金比例，有利讓保薦機構與科創企業形成更加緊密的利益關係，讓保薦機構真正將有質量、符合上市要求的科創企業推向資本市場。



如確定2至5%區間內按發行規模分檔設定跟投股份比例，規定單個項目的跟投金額上限，能夠避免跟投比例「一刀切」的弊端，減輕保薦機構跟投大型IPO項目的資金壓力和市場波動風險，並增強保薦機構的資本約束，強化其履職擔責。



此外，確定24個月鎖定期，既有利上市科創板股份穩定，增強對投資者的吸引力，同時又可平滑跟投股份解禁數量，減少對市場的衝擊。如將限售期設定為24個月，則股份減持較為平緩，有利確保科創板新股上市後股價穩定，推動科創板市場的穩定、可持續發展，從根本上推動科創板生態化。

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