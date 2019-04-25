溫灼培：澳元遭拋售　料跌後反彈

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，澳洲央行過去曾警告，倘通脹失動力，又或失業率回升，均可能迫使該行減息。由於澳洲現時失業率處於4.9%的八年低位，以一個如此偏低的失業率水平，往後料澳洲失業率升的機會遠大於跌。



另外，澳洲周三公布首季年通脹率只有1.3%，數字增強市場對澳央行快要減息的憂慮，並引發市場拋售澳元。



據澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行今年減息機會達88%。不過，筆者不認為澳洲有減息需要。就算要減，可能減一次便完成是次減息周期。尤其如中美貿易一旦達成協議，在中國經濟有望轉勢回升下，料澳洲經濟同可受惠。



澳洲首兩大出口為鐵礦石及煤，分別佔澳洲整體出口19.4%及19.1%。鑑於鐵礦石價一直上升，年初至今累升了31%，煤價同期累跌10%，惟整體而言，澳洲的出口收益仍在改善中，這是筆者看好澳元的第二個原因。預期澳元現階段於0.70至0.73徘徊，如中美達成貿易協議，不排除澳元有機會向0.75水平進發。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

