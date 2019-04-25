美油庫存急增　紐約期油收跌0.6%

美國原油庫存增幅超預期，國際油價收市個別發展。紐約6月期油收報每桶65.89美元，跌0.41美元或0.62%；布蘭特6月期油收報每桶74.57美元，升6美仙或0.08%。



美國能源資訊署(EIA)公布，至4月19日當周，美國原油庫存增加548萬桶，預期增加100萬桶，前值減少139.6萬桶；汽油庫存減少212.9萬桶，預期減少182.2萬桶，前值減少117.4萬桶。



另外，外國傳媒報道，伊朗揚言會對美國遏制石油出口的敵意做出回應！這意味着油價短期內恐大幅波動。



伊朗最高領導人哈梅內伊周三(4月24日)表示，美國阻止伊朗出口石油的新措施不會成功，並會促使伊朗作出回應。



美國官員認為，他們已封鎖了所有道路，但伊朗人民和當局，可以打通許多「死胡同」，可按需要和打算的規模出口石油。他指出，經濟困難和貨幣貶值是當地目前面臨的首要問題，國家應通過發展生產力解決。



伊朗總統魯哈尼亦表示，伊朗應讓美國對其採取的舉措感到悔恨，必須對美國進行抵抗。

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