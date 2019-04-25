美股收市：道指跌59點　卡特彼勒重挫3%

美股三大指數收市受壓，標指和納指均自周二所創的歷史高位回落。道指收報26,597點，跌59點或0.22%；標指收報2,927點，跌6點或0.22%；納指收報8,102點，跌18點或0.23%。



全球最大建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)首季純利雖然勝市場預期，但市場擔心其市佔率下降，尤其是中國市場，拖累股價「見光死」，全日大跌3.03%。



波音公司首季純利按年跌13.3%至21.5億美元，扣除部分項目後每股盈利3.16美元，遜預期，期內737客機業務的成本增加10億美元。該公司稱原本的盈利預測仍未反映737 MAX客機停飛的影響，將於稍後日子公布新的盈利預測。波音股價收市微升0.39%。



後市方面，交易公司Think Markets UK首席市場分析師Naeem Aslam警告，不要為美股創新高而感到興奮，因為「聰明錢」正在沽空！他表示，截至目前為止，已公布季績的標普500大企業有接近79%是勝預期，但對沖基金及傳統大戶並不買帳。近日由期貨市場提供的數據顯示，大戶對標指的樂觀情緒急跌36%，意味着他們正在對賭股市下跌。

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