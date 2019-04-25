fb股價盤後急升6%　首季收入勝預期

社交媒體Facebook(fb)公布，今年首季，收入按年增逾25%至150.8億美元，好過市場預期的149.8億美元；淨利潤24.3億美元，折合每股盈利85美仙，去年同期為1.69美元。



fb股價於盤後交易時段急升6.25%，報194美元。



fb指，公司於首季計入了30億美元聯邦貿易委員會(FTC)就關於違反用戶隱私作出罰款的估算。撇除這筆預期罰款，Facebook首季淨利潤為54.3億美元，折合每股盈利1.89美元，高於市場預期的1.62美元。



該公司指，預期FTC的罰款將介乎30億至50億美元，但預警有關案件尚未得到解決，目前無法確定最終結果的實際公布時間或具體條款。



於今年首季，fb每月活躍用戶23.8億個，按年增8%；每日活躍用戶亦增8%至15.6億個，均符合市場預期。

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