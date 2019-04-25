雲遊收購西瓜互娛科技　進軍VR遊戲業務

雲遊控股(00484)公布，公司附屬公司透過認購事項以新增註冊資本形式認購北京西瓜互娛科技9.3%股權，總代價為2,000萬元人民幣(下同)。



作為賣方的上海大承網絡技術，同意透過股權轉讓出售北京西瓜互娛科技60.54%股權，相當於後者已繳足註冊資本中110.989萬元，總代價為約1.3億元。



據投資協議，股權轉讓的代價將由公司根據一般授權配發及發行約2,226.89萬股新股份予上海大承網絡技術所指定實體，發行價為每股6.876港元，代價股份將佔擴大後已發行股本約13.97%。



北京西瓜互娛科技一直研發虛擬現實(VR)技術及遊戲，並成功研發「一種空間定位系統及方法」，正申請中國國家專利。有關技術解決了玩家在大空間快速移動時準確定位的問題，可保障多名玩家在虛擬現實遊戲內以槍械、刀劍或魔法對抗怪物、喪屍及對手的安全虛擬戰鬥體驗。公司現已推出4款遊戲，如「致命火力」、「劍與魔法」等。



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