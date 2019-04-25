嘯後最差！南韓GDP按季收縮0.3%　韓圜急挫

南韓首季度國內生產總值(GDP)按季收縮0.3%，創2008年第4季以來最差表現；按年增長1.8%，創2009年第3季以來最差單季表現，主要受出口疲軟影響。



數據出爐後，韓圜急挫0.5%，最新跌至2017年1月以來最低，兌每美元見1,161.4韓圜；港元兌韓圜高見148.07。



南韓央行指出，由於半導體等電子設備出口減少，出口按季下跌2.6%，並為連續兩個季度萎縮，去年第4季跌幅為1.5%。期內，私人消費按季僅增0.1%，創2016年1季度以來最慢增速；建築投資萎縮0.1%；資本投資大跌10.8%，創1998年1季度以來最差表現，也是21年來最低。



南韓政府昨公布一項6.7萬億韓圜(約460億港元)補充預算支撐經濟，希望拉動今年GDP增​​長0.1個百分點，並創造7.3萬個工作崗位。



市場估計，南韓GDP增長想要達到2.6%至2.7%的政府預期，仍然面臨相當大的挑戰，除非該國出口未來幾個月能實現強複甦。



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