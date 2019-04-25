【市前重點睇】道指跌59點　美匯升穿98關

●美匯指數漲至98.17水平，離岸人民幣(CNH)跌至6.73，港匯企7.842，圓匯跌至112；歐元跌至1.115，英鎊守1.290。金價反覆企1,274美元。布油企74.5美元，紐油於65.7美元水平反覆。道指期貨窄幅上落。



●道指收報26,597點，跌59點或0.22%；標指收報2,927點，跌6點或0.22%；納指收報8,102點，跌18點或0.23%。 https://bit.ly/2W6Ke8n



-波音1季報符預期，受空難影響撤回財務指引，股價波動。



-Facebook首季收入按年增逾25%至150.8億美元，市場預期149.8億美元；淨利潤24.3億美元，折合每股盈利85美仙，去年同期為1.69美元。



-Tesla首季收入按年增33%至45.4億美元，市場預期48.4億美元。經調整每股虧損2.9美元，遠超市場預期虧損1.3美元。



-微軟上財季收入按年增14%至306億美元，市場預期296.6億美元；經調整每股盈利1.14美元，好過市場預期的1美元。



-卡特彼勒首季度營收按年增5%至134.7億美元，超預期，利潤19億美元增12%。公司稱今年中國市場當地競爭對手「定價咄咄逼人」，今年可能失去一點市場份額。股價收跌3%。



●港股ADR指數收報29,624點，跌180點。



●美國10年期國債孳息率跌4.69點子，報2.5181厘。



●白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普仍計劃提名穆爾(Stephen Moore)進入聯儲局理事會。



●紐約期金收報每安士1,279.4美元，升6.2美元或0.5%。



●紐約期油收報每桶65.89美元，跌0.41美元或0.62%；布蘭特期油收報每桶74.57美元，升6美仙或0.08%。



-伊朗稱可按自己需要和打算的規模出口石油，美國力圖讓其石油出口降至零是「妄想」，誓言報復美國封殺石油出口。



-沙特能源大臣表示，沒有必要立即對原油市場採取行動，將維持產量配額至6月份。



●英國富時100指數收報7,471點，跌51點或0.68%；法國CAC指數收報5,576點，跌15點或0.28%；德國DAX指數收報12,313點，升77點或0.63%。



●歐洲央行認為，美國汽車關稅對歐元區的直接影響會很小。



●英國財政赤字創17年新低，2018至19財年的財政赤字降至國內生產總值(GDP)的1.2%，結束財政緊縮的呼聲漸盛。



●加拿大央行將基準利率維持在1.75厘不變，並完全放棄加息傾向；今年GDP增長預測由1.7%下調至1.2%。



●德國4月商業景氣指數再度惡化，法國製造業信心指數降至近4年來最低水平。



●南韓首季度GDP按季收縮0.3%；按年增長1.8%，創2009年第3季以來最差單季表現。



●押注邏輯晶片與代工，三星將在2030年底前累計投資133萬億韓圜。



●金管證監通函：關注中資金融機構以投資掩飾保證金融資安排。 https://bit.ly/2Dw0UyY



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其他精彩新聞：大行齊轉軚唱好港樓市 滙豐︰升幅勁過去年

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