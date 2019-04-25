【股民熱話】股息大派送　快睇5月60隻高息股派息備忘

踏入5月，又是食息一族期待已久、各大高息股派息除淨將進入高峰期。今日(25日)就同大家睇睇，5月份60隻高息股的派息除淨日，想博財息兼收，就要早作部署。



附表的60隻個股，都是息率達3厘以上的高息股，息率最高息的一隻是和記電訊香港(00215)，達25.9厘，皆因公司繼於去年9月派發中期息每股0.031元後，末期業績更公布派發末期息每股0.032元兼特別中期股息每股0.8元，將於5月14日除淨，令2018年度的每股派息高達0.863元。不過，話明係特別息，即係非常規的派息，而作為參考，回顧2013至2017年5個財年，其平均息率都有3.6厘。



此外，不少股民熱愛的收息股，如息率逾4厘的中銀香港(02388)、有4.95厘息的載通(00062)、以及有逾5厘息的中國銀行(03988)及中信銀行(00998)，派息都將於5月除淨。想買來收息或想加注，就要注意除淨日期了。



東方產經專欄作者股博士

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