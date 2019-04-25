亞洲股市：日韓股個別發展　SK海力士升逾3%

亞洲主要股市個別發展，日本日經平均指數升33點或0.15%，報22,233點。



LINE首季度虧損大幅高於市場預期，活躍用戶數基本無增長，股價跌逾2%。



報道指出，日立(Hitachi)計劃出售其所持有的日立化學股份，兩者股價分別升逾1及7%。



南韓首季度國內生產總值(GDP)按季收縮0.3%，為2008年第4季以來最差表現，主要受出口疲軟影響。



首爾綜合指數跌5點或0.23%，報2,195點。三星電子升0.34%。



SK海力士升逾3%。公司首季度盈利1.37萬億韓圜，按年大跌69%。公司預計晶片需求將回暖，隨着5G發展和數據中心擴張，市場將在2020年蓬勃發展。



澳洲假期，金融市場休市。

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