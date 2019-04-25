A股快報：家電股弱勢　貴州茅台偏軟

滬深三大指數齊低開，滬綜指低開11點或0.34%，報3,190點；深成指低開50點或0.49%，報10,186點；創業板指低開9點或0.52%，報1,709點。



板塊方面，家電及摩托車股跌逾1%；玻璃、供水供氣、發電設備、煤炭及金融股亦偏軟。至於次新股升逾2%；造紙、家具及醫療器械股逆市上升。



貴州茅台跌0.12%，報968.79元人民幣(下同)。公司第1季淨利潤112.21億元，按年增長31.91%，較初步預測數據高。另外，美銀美林將其目標價上調至1,060元。



中信國安升0.2%，其控股股東所持的公司4.27%股份被輪候凍結。



龍元建設升0.13%，公司全年淨利潤9.222億元。



恒生電子跌1%，其首季度淨利潤3.978億元。



溫氏股份跌1.09%，公司指出，疫情防控費用導致首季淨虧損4.605億元，3月進入盈利期。



寧德時代跌0.1%。公司2018年淨利34億元，按年降12.6%，每10股派發現金股利1.42元。



巨人網絡低開1.6%，公司就近日網傳「董事長史玉柱在杭州被警察帶走」作出澄清，指傳聞為惡意、不實謠言，公司已聯繫警方，將保留採取法律手段進行追責的權利。



新股拉卡拉首日掛牌，市前漲逾兩成。



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