【即市分析】汽車股有冇機會打場翻身戰？

去年次季開始中美爆發貿易戰，內地政府對汽車業的補貼備受美國質疑，換來的是未來須減少汽車消費補貼，並放寬外資進入汽車行業准入門檻，藉加大對外開放市場力度，推動行業改革發展。



消息令去年以來中資汽車股表現跑輸大市，其中藍籌汽車股吉利汽車(00175)近日更見有高管大手減持(其後公司指與行使認股權有關)，到底目前汽車股的估值水平，應該有貨快沽，抑或是人棄我取呢？



沒錯，觀乎去年內地汽車銷售數據以及今年首季各大車企的銷售數據，銷售增長放緩乃事實，亦已頗大程度反映在股價表現上。隨着內地經濟企穩，3月份的銷售已見改善，主要是車企減價促銷以刺激銷量，惟料毛利率多少會受到負面影響。幸次季開始內地進行減稅，加上新能源汽車銷售數據持續改善，料有利行業在年內餘下時間回穩。



如今市場最大的疑慮，乃在外資准入放寬下，內地車企將面臨更大的競爭。之不過，汽車業作為中國製造業重點產業的地位毋容置疑，政府將設法支持汽車業發展的取向不會受動搖，雖然方式不再是補貼消費，但亦可透過減稅、加快市場配套投入，鼓勵更換環保汽車，以及協助開拓海外市場等等的方式，幫助行業發展。最近上海市財經工作委員會召開會議，其中一點重要訊息，就是要更加注重穩定股市、房市和車市三大市場，相關的利好政策可以期待。



事實上，未來內地車市將有一個明顯變化，就是由傳統汽車銷售主導，轉變為以新能源汽車銷售作主導，並將汽車產品與科技更廣泛結合，尤其是配合5G與人工智能(AI)的發展，所創造的新價值，將可帶領汽車業走進新的上升周期，至於誰能跑出，就取決於車企本身的研發及銷售能力。



在汽車股之中，兩隻實力之選仍然是吉汽、比亞迪股份(01211)，其次可選長城汽車(02333)。其中，吉汽短線調整守穩16元樓上，可考慮分注收集。



東方產經專欄作者司慕渢



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