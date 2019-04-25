魚缸通：散戶沽出爆升豬肉股

致富證券大埔分行經理Gordon話，恒指維持於29,800點已經一段時間，加上將近期指結算，有唔少散戶都對大市冇信心，普遍散戶都沽貨為主，並沽出內銀股如建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、內險股及近期爆升嘅豬肉股，如萬洲國際(00288)等。



不過有個別散戶都短炒異動股，如京維集團(01195)、凱升控股(00102)，賺數百至2,000元不等。仲有幾日就係內地五一長期，所以散戶都唔敢大手入貨。



對於未來投資方向，佢就認為可以考慮與內地股市有關的ETF(交易所買賣基金)，如華夏滬深三百(03188)、南方A50(02822)等。佢相信來來內地政府會主力谷消費，令經濟向好，現時可考慮買入追蹤內地股市指數嘅ETF。



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