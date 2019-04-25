港股格局：耀才許繹彬料短期市況續牛皮拉鋸

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，恒指由本月初升穿三萬點，好淡兩方一直在此關口咬住爭持，無法一口氣衝上去，但由於經常有「中美貿易戰突破性進展」的吹風消息，亦致使跌不下來，造成牛皮拉鋸的局面，成交更跌穿千億。



內地即將迎來「五一」黃金假期，出外旅遊已成慣例，相關板塊包括鐵路、旅遊、博彩、飲食、航空通常都會預先炒起，不過今年只有四日假期，比不上以前長達一周，「含金量」或不如往年強勁，但亦可留意一下濠賭股，每年這些時機均會有所作為，投資者不妨慎選相關的優質股借勢短炒一搏。而港股的悶局，相信要待黃金周過後，去向才會較明朗化。



中美談判了多個回合至今膠著，致令市場心態「唔上唔落」，美方代表下周二將赴京展開的新一輪貿易談判，接着副總理劉鶴5月8日又飛華盛頓，再展下一輪談判。據悉，雙方仍於多項議題上仍爭持不下，例如核心的知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業等議題，沒完沒了，上半年內能否促成結果也並不太樂觀。



同時，經濟數據亦顯示，實體市場未如樂觀，中美即使順利「握手」，相信亦未可即時回復貿戰前的盛況。雖然內地首季經濟增長達6.4%，勝於市場預期，但進口需求未見增長，截至3月已錄得連續4個月下滑，反映內在需求疲弱；而減稅、降費等施政，未能即時起到立竿見影之效果，仍需時日待反映。



全球央行接續放水已10年，資金氾濫扭曲了金融市場預示實體經濟的能力，股市上揚未必如實反映實體經濟好轉，投資者可參詳不同的經濟數據，例如各國進出口表現及增減幅度，都是預示經濟表現的晴雨表，可作為投資部署的重要根基。



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