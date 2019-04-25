QE4來了？道明證券估計：聯儲局10月開始買短債

道明證券策略師報告預期，從2020財年開始，聯儲局可能每年在二級市場購買3,000億美元國債。美國2020財年自2019年10月1日開始。



報告指，買債是因為該局從10月開始用國債來取代提前還款的抵押貸款證券( Mortgage Backed Securities )，並從2020年4月開始抵消流通貨幣的增長，並非「直接的刺激措施」，而是「防止意外收緊政策立場」，因為其他負債的增加會擠掉固定規模資產負債表中的儲備。



報告並估計聯儲局暗示會購買國庫券，讓5s30s曲線帶來陡化壓力。國庫券是為解決國庫資金周轉困難而發行的短期債務憑證。



美國在2009年、2010年及2012年實施3輪QE。首輪規模約1.725萬億美元，平均每月逾1,000億美元；次輪規模約6,000億美元，平均每月購買金額為750億；QE3初期每月購買400億美元MBS，沒有明確規模；其後再增加每月收購450億美元長期國債，使每月購債規模增至850億美元。





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