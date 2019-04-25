港股格局：郭家耀料29500有支持

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市周四(25日)表現較為反覆，因港股走勢受制於內地股市表現。他認為，市埸現時正關注人行的寬鬆政策，會否因近期經濟數據回暖而所改變。估計恒指於30,000點的阻力較大，短期內若有回吐，支持位會於29,500點。



內地股市同樣反覆，成交額由過去的逾萬億人民幣水平，下調至約六千億。他指出，投資者正觀望中資股份的首季業績，以及中央政治局會議會否推進新一輪政策。他相信，短期內滬綜指繼續維持整固格局，繼續於3,200點水平爭持，待政策明朗化後，才有機會組織另一輪升浪。



至於中國生物製藥(01177)附屬公司江蘇正大豐海製藥的新型祛痰藥，獲得國家藥品監督管理局批准，通過仿製藥質量和療效一致性評價，是同品種國內首家。郭指出，早前醫藥股板塊受帶量採購影響而下挫，但市場已消化事件，相信該股因有較多創新藥，會較同類股份優勝。



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