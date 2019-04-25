人行重申無意收緊貨幣政策

內地官媒報道，人民銀行周四(25日)表示，貨幣政策以前沒有放鬆，現在也談不上收緊；要建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架。



人行表示，下一步要實施穩健的貨幣政策，堅持不搞「大水漫灌」，營造有利於降低小微企業融資成本的貨幣金融環境。



對於貨幣政策工具，人行指要靈活運用，保持流動性合理充裕和市場利率平穩運行，擴大再貸款、再貼現等工具規模，要將釋放的增量資金用於民營和小微企業貸款。推廣債券融資支持工具，確保2019年民營企業發債融資規模、金融機構發行小微企業專項金融債券規模均超過2018年水平。



在2019年，人行要達到5家國有大型商業銀行小微企業貸款餘額按年增長逾30%、小微企業信貸綜合融資成本降低1個百分點的目標，並通過發揮大型銀行量增價降的作用，帶動其他金融機構實質降低小微企業綜合融資成本，確保小微企業融資規模增加、成本下降。



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