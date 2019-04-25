【即市分析】博內房反彈可以揀「佢」

東方產經專欄作者股博士：近期港股市場都幾悶，惟部分弱勢板塊急跌一輪後，反而值得伺機跟進，講緊既就係內房股，但要留意唔係整個板塊都可以出擊，事關行業氣氛短期始終受制內地官方早前提及「房住不炒」之國策，故只宜以較具規模效益的龍頭內房股出擊，今日(周四)就同大家睇睇隻中國海外(00688)。



從基本面出發，早前市場認為在中美貿易戰影響下，中央或放寬樓市調控，加上阿爺放水除有利資金流入股市外，亦有機會推高樓市，惟上周「房住不炒」言論一出，內房股即應聲回落，中國海外股價亦自4月初高位31.3元，反覆回落至本周二低見27.4元，累跌12%。



從另一角度出發，內地經濟數據雖有起色，但無論從人口老化、環球化前景不明朗、以至區內經濟發展前路艱辛看來，中央即使唔想樓市急升，但維持資產價格穩中有升亦是撐起經濟的不二法門，加上A股首季表現亮麗，估計樓市亦唔會太差，咁龍頭內房股自然較易有運行。



從估值及走勢分析，該股往績市盈率7.1倍，息率3厘，叫做中規中矩，而股價周二低位見錘頭後即現彈力，即市再升0.6%跑贏大市，短炒博重上31元唔過分，跌穿28元止蝕。

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