瑞銀高挺：滬深300指數今年將升上4150點

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，在工業生産及地産投資回暖帶動下，內地首季GDP同比增長6.4%，高於該行和市場預期，並把2019年GDP增速預測從6.1%上調至6.4%，並把滬深300指數今年目標調升至4,150點，該指數最新報4,001點。



他將2019年滬深300指數企業盈利增長上調至7.3%(此前預測爲5.4%)，指數今年目標亦調升，由此前睇3,800點上調至4,150點。



在各板塊中，他特別看好消費品相關行業，如電器、食品及飲料及機場板塊等，解釋是由於經濟環境轉好會有利行業發展。



他建議大舉增持的包括飲料、畜禽養殖、化學製藥板塊，國內公募基金在早前大幅買入白酒股、內險股、電子和生物製品股，料未來會有上升趨勢。而銀行、建築、電力板塊就宜大幅減持。另外，又建議輕微增持中小企業板塊，因公募基金對中小企業板塊有增持的趨勢，但對創業板塊持倉按季則減0.2%。





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