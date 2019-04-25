【即市分析】創科實業長升長有

東方產經專欄作者帥哥：創科實業(00669)自3月正式「染」藍以來，打破近年藍籌新貴例跌的宿命，股價長升長有，即市再創出58.9元的歷史新高，現仍升1%報58.6元，不妨望多兩眼。



集團去年多賺17.4%至5.52億美元，整體毛利率由2017年的36.7%上升至37.2%，主要受惠於受惠於推出嶄新產品、調整產品組合、增加生產量及提升生產力，業績表現強勁支持股價升勢。



早前摩根大通亦發表報告，認為高端專業及DIY工具在中國是新興市場，預期已在全球興起的無線工具也將會影響內地工具市場。將創科目標價調高至76元，投資評級為「增持」，以反映公司在中國市場的擴張。



該股去年10月底由35元邊展開反彈浪，近日主要在56元樓上高位整固。集團基本因素穩健，且現價估值唔算貴，若然大市氣氛進一步好轉，股價再上一層樓應無難度，目標價可上移至65元，55元支持不宜有失。

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