風險偏向下行　日本央行下調經濟增長預期

日本央行政策會議維持基準利率於負0.1厘不變，10年期國債孳息率目標保持於0，同時維持靈活買債80萬億日圓承諾不變，但擴大合資格抵押品範圍；並調整利率前瞻指引，將維持超低利率至少至2020年春天左右，會採取措施提高寬鬆政策的可持續性。



日本央行經濟和物價展望報告同時將2018財年國內生產總值(GDP)增​​速預期由0.9%下調至0.6%；將2019財年GDP增​​速預期由0.9%下調至0.8%；2020財年由1%下調至0.9%；預計2021財年GDP預期為1.2%。



通脹方面，維持2019/20財年核心全國居民消費價格指數(CPI)預期1.1%不變；將2020/21財年核心CPI預期由1.5%下調至1.4%；預計2021/22財年核心CPI升1.6%，中長期通脹預期料將逐漸上升。



央行表示，相對經濟與就業市場的變化，物價、通脹預期回升速度仍然緩慢；經濟向物價目標回升的勢頭缺乏動力。受經濟、物價和消費稅問題的不確定性影響，經濟雖維持擴張趨勢，惟經濟前景展望面臨的風險偏向下行。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm