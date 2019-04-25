【專家樓評】陳永傑：歐美資金料湧入亞洲　港股樓勢受惠

投資首要是投放在局勢安穩的地方，但美國及歐洲政治經濟較混亂，難以令投資者放心投資。筆者認為在可見未來，資金會流入亞洲，並以中國為投資重心，香港無論樓市、股市都會得益不少。



美國總統特朗普上場之後，不僅向中國發動貿易戰攻勢，對歐洲盟友亦不留手，新近向歐盟提出的一份110億美元的產品清單，包括大型商用飛機及零部件，另外涉及乳製品、葡萄酒、電單車等項目加徵關稅。



特朗普已經令美國作風無法捉摸，投資者逐漸離開。歐洲亦有英國脫歐及很多政經問題，變幻莫測，亦令投資者止步。



筆者預料資金流入亞洲，更以中國為重點，原因是中國政治局勢平穩，市場又大，作為中國對外門戶的香港，樓市及股市均會受惠。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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