中石油集團去年利潤增長107%　內地天然氣產量佔比70%　

中國石油(00857)母企中國石油天然氣集團最新企業社會責任報告顯示，集團去年利潤增長107%至1,106億元人民幣(下同)，營業收入增長17%至2.74萬億元。



於2018年，集團資產總額4.13萬億元；實現稅費總額4,212億元。全球員工總數為145萬人，2/3是男性。運營油氣管線延展長度達86,734公里，覆蓋中國30個省市自治區和香港特別行政區。國內成品油銷售量1.174億噸，在國內市場佔有率36%；天然氣銷售量按年增增長14%，達到1,724億立方米。國內外油氣產量當量增長4.5%至2.863億噸；國內原油產量1.01億噸，佔中國總產量53%。國內天然氣產量1,094億立方米，佔全國總產量70%。



集團在34個海外市場開展油氣業務，在全球77個地區提供油田服務。國內新增探明石油地質儲量6.33億噸；天然氣儲量5,846億立方米



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