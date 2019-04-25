人民幣Hibor：隔夜息跌至2.05厘 CNH企6.73
2019年04月25日 11:59
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(Getty Images圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.01厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.42至3厘，6及12個月拆息分別為3.15及3.45厘。
25/4/2019
隔夜 2.01317厘
1星期 2.42983厘
2星期 2.57917厘
1個月 2.74083厘
2個月 2.88567厘
3個月 3.00017厘
6個月 3.15450厘
12個月 3.45250厘
24/4/2019
隔夜 2.05650厘
1星期 2.50783厘
2星期 2.67017厘
1個月 2.82183厘
2個月 2.92417厘
3個月 3.03817厘
6個月 3.21083厘
12個月 3.50483厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7322至6.7420上落，最新報6.7357；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7229至6.7372，最新報6.7288。
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