【午市重點睇】美匯守98.0　金價報1276美元

●美匯指數在亞洲市守98.0水平，圓匯企112.0；歐元兌美元報1.115；英鎊報1.290。港匯企7.841。離岸人民幣在6.73水平。金價報1,276美元，布油報74.61美元，紐油企65.8美元。道指期貨牛皮。



●港股反覆，恒生指數半日跌19點或0.07%，報29,786點；騰訊390元上落：新地升逾2%。https://bit.ly/2XAK0Xw

-融創今年買地金額達565億人幣。

-ASM太平洋首季純利按年跌82%。

-新股博尼國際每股定價0.58元；申萬宏源每股定價3.63元

-融信中國獲大股東增持137萬股。

-異動股：擬入股微言科技，鼎億大玩過山車。



●【即市分析】

-汽車股有冇機會打場翻身戰？https://bit.ly/2XAKaOC

-友邦上升動力減弱。https://bit.ly/2XFZfhR

-呢期炒港股，要知一個「硬道理」。https://bit.ly/2DweMJy

-【北水手影】騰訊失寵，股價難再上？https://bit.ly/2IBZI0Y



●A股快報：3大指數半日收市跌0.5%至1%。https://bit.ly/2L3Izzx



●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2W6TrNR



●人行表示，要建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架。

-人行公開市場不進行逆回購操作，今日有800億元人民幣逆回購到期。



●人民幣中間價下調102點子，報6.7307，為3月底以來低位。CNH企6.73。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜拆息跌至1.89厘；與市民供樓相關的1個月期拆息升至2.12厘。



●日本央行維持貨幣政策不變；下調經濟增長預期。https://bit.ly/2UFWfzX



●南韓首季度GDP按季收縮0.3%，創2008年第4季以來最差；按年增1.8%，創2009年第3季以來最差單季表現。韓圜急挫。

-南韓財長︰經濟面臨下行風險進一步擴大。https://bit.ly/2DwfBlC



●南韓SK海力士首季度營業利潤1.37萬億韓圜，按年大跌69%，為2012年以來最大跌幅。



●QE4來了？道明證券估計：聯儲局10月開始買短債。https://bit.ly/2vj3wvv

─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：大行齊轉軚唱好港樓市 滙豐︰升幅勁過去年

https://bit.ly/2VtOSA6



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



