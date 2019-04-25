【瑞通推介】吉汽急跌後拗腰　資金開Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報26,597點，跌59點或0.22%。



恒指周三(24日)曾低見29,682點，收報29,805點，跌157點或0.53%，失10天線。周四(25日)早段曾再跌逾100點，於29,700點樓下整固，即市留意能否企穩20天線(29,632點)。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾5,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,700萬元，反映投資者看好恒指將出現反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。



吉利汽車上周遭多名管理層集體減持股份，集團指有關減持主因是管理層到期行使購股權，並非趁高位減持套現。該股周三以近全日低位16.8元收市，跌幅近5.4%，連跌3日並失守10天線。股份周四早段走勢續弱，曾跌約4%，低見16.2元，跌穿20天線(16.54元)，其後跌幅大為收窄至約1%，反彈阻力參考17元。周三有逾830萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾240萬元淨流出。



港府官員早前表示香港同股不同權股票將於7月起獲納入滬港通及深港通。香港交易所行政總裁李小加指，現時三間交易所正準備納入的細節，期望可盡快完成再向公眾公布。該股近日大致於270至280元區間內整固，周三收跌1.3%，跌穿20天線。周四早段續於273元附近窄幅上落，暫未見明顯方向。投資者或正觀望即將「開板」的內地上海科創板，對該股帶來的影響。逾860萬元於周三淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾60萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

吉利汽車貼價、中短期購證(27119)，行使價17.38元，2019年8月到期，實際槓桿5.5倍。價外、中短期沽證(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿4.2倍。



港交所輕微價外、中年期購證(27237)，行使價300.9元，2019年12月到期，實際槓桿7.1倍。輕微價外、中年期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿6.4倍。



中國鐵塔輕微價外、中短期購證(17375)，行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿4.3倍。



小米集團輕微價外、短期購證(23041)，行使價13.88元，2019年7月到期，實際槓桿7.9倍。



美團輕微價外、中短期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64102)，收回價29,210點，槓桿比率：45.8倍。熊證(65269)，收回價30,190點，槓桿比率39.2倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率19.2倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率25.2倍。



吉汽牛證(59013)，收回價15.5元，槓桿比率10.6倍。



中移牛證(58977)，收回價68.88元，槓桿比率9.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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