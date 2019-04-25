高力國際料今年香港樓價升6%

房地產服務機構高力國際發表《香港房地產市場2019年第一季研究報告》，對香港市場前景保持審慎樂觀看法，又指除非市場再出現動盪或全球不明朗因素，2019年整體住宅價格將逐漸回升6%。



報告續指，首季住宅交易總數上升至13,863個單位，按季增長55%。由於市場普遍預期未來一年美國聯儲局不會加息，增強買家入市信心。即使整體住宅租金有下跌趨勢，但豪宅租賃市場保持活躍，租金僅下調0.2%，故料會平穩發展。



另外，又料寫字樓市場需求放緩，全球經濟不確定因素影響企業擴充需求，令租賃氣氛減弱，惟空置率低企令租金上升。中環灣仔繞道將港島東連接至核心商業區，致港島東的寫字樓物業租金按季上升2.8% ，而九龍區租務活動則因貿易戰持續影響相關行業而受壓。



而2019年第一季整體零售物業租金僅按季下跌0.3%，但旺角商舖錄得持續升幅，按季增長0.4%。預期表現相對向好的零售商將持續保持活躍，如非傳統奢侈品、運動與休閒等零售行業。



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