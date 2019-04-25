樓價UPDATES：貝沙灣海景大戶3年升值過千萬

港島南區豪宅有價有市，貝沙灣逾千呎三房海景戶，以3,280萬港元連租約易手。原業主持貨3年，轉手帳面升值約1,230萬元，升幅約60%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●北角城市花園3座低層C室，實用面積792方呎，三房間隔，以1,270萬元易手，實用呎價16,035元。



●鰂魚涌太古城興安閣中層D室，實用面積583方呎，兩房間隔，以1,269.3萬元易手，實用呎價21,772元。



●港島南貝沙灣1期2座中層A室，實用面積1,076方呎，三房間隔，望海景，以3,280萬元以連租約易手，實用呎價30,483元。



●跑馬地樂天峯高層A室，實用面積1,281方呎，三房間隔，原開價5,600萬元，減價400萬元或約7.7%，終以5,200萬元易手，實用呎價40,593元。



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九龍區



●紅磡黃埔花園7期1座低層B室，實用面積761方呎，三房間隔，原開價1,500萬元，曾調整叫價至1,450萬元，最終以1,410萬元成交，實用呎價18,528元。



●奧運站君滙港6座高層C室，實用面積541方呎，三房間隔，以1,328萬元易手，實用呎價24,547元。



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新界區



●荃灣韻濤居B座高層1室，實用面積643方呎，原本以950萬元放售，提價18萬元或約1.9%，至968萬元沽出，實用呎價15,054元。



●馬鞍山迎海2期迎海．星灣20座低層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，議價後以778萬元易手，實用呎價15,225元。



●粉嶺牽晴間9座中層C室，實用面積428方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價14,019元。



●沙田帝堡城8座高層H室，實用面積580方呎，兩房間隔，議價後以870萬元易手，實用呎價15,000元。



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