【高盛推介】看中移吉汽反彈　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指目前跌幅收窄，藍籌股則個別發展，但當中中國移動及吉利汽車則落後大市。



中移周四(25日)早段下試逾3個月低位，最低見73.5元，暫時為連續第5個交易日下跌。該股日前公布今年首季業績，期內純利237億元人民幣，按年跌8.3%，主要受收入下降、剛性支出持續增加影響。EBITDA則受新租賃準則影響，期內增長4.4%至727億元人民幣。



吉利汽車周四早段曾跌至16.2元，為近過去3周低位，及後跌幅收窄至約2.1%，暫時為連續第4個交易日下跌。公司就近日多名管理層集體減持股份表示，指出是並非趁高位減持套現，而是管理層到期行使購股權。



觀察個股認股證資金流向，可見中移認購證繼續獲資金追捧，過去12個交易日皆錄得資金流入，合共約3,640萬元。吉汽方面，則見近日資金轉向部署認購證，過去兩個交易日共錄得約1,160萬元。



投資者如看好中移反彈，貼價的選擇可留意價外幅度約8%，年期約6個月的購證(17712)，行使價79.99元，2019年10月23日到期，實際槓桿11.5倍，市場上少數貼價兼低街貨認購證。



高槓桿的選擇則可留意價外幅度約12%，年期約兩個月的中移購證(15989)，行使價82.93元，2019年7月4日到期，實際槓桿22.7倍，行使價75至83元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



投資者如看好吉汽反彈，貼價的選擇可留意年期約5個月的購證(28482)，行使價16.5元，2019年9月23日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



低面值的選擇則可留意價外幅度約13%，年期約7個月的吉汽購證(17088)，行使價18.6元，2019年11月22日到期，實際槓桿4.6倍，低面值、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



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