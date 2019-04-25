睿見教育：今年學費加15%至20%　新增2至3間學校

內地民辦教育集團睿見教育(06068)執行董事兼首席運營官李久常在中期業績會上表示，集團計劃在未來3至4年，每年新增2至3間學校，在校學生最快在3年後突破10萬人。



他又透露，今年將在廣東省內的雲浮及佛山新增兩間自建學校，認為今年或可超額完成每年新增學校的目標。



他續稱，廣東省去年全面開放高中學費，集團位於省內的東莞高中，計劃每年加價6,000元人民幣。首席財務官兼公司秘書吳卓謙補充，今年集團旗下學校整體學費平均加幅介乎15%至20%。



去年內地收緊教育行業的監管，他表示，由於教育行業發展步伐不一致，當局政策是為了行業更規範，更健康地發展，強調政府支持教育發展的力度沒有變化。



集團今年3月獲佛山市順德區教育局批准，建設非營利性民辦學校。李表示，正已進行基礎建設工程，預料2021年可以完工。



集團亦致力在大灣區等9個城布局，現時已覆蓋其中6個城市，如惠州及廣州等。他指出，集團正在深圳物色土地，已視察3塊土地，惟當地的土地供應緊張，自建學校有不確定性，但強調有信心兩年內能在當地新增1至2間學校。



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