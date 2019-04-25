【即市分析】大行力撐　地產股買得過？

東方產經專欄作者股博士：美國加息周期已近尾聲，近月香港樓市逐步回暖，加上多間大行加入唱好行列，本地地產股整固一輪再發力，恒基地產(00012)現升0.2%報49.5元；新鴻基地產(00016)更彈高2.2%報136.2元；信和置業(00083)、新世界發展(00017)亦分別升1%及0.8%；惟長實集團(01113)斯人獨憔悴，股價跌0.6%報64.5元(地產發展板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



近期多間券商看好樓市，美銀美林由原來預測今年住宅樓價會跌5至10%，調高至今年料升5%；而高盛原本估計未來三年香港住宅樓價每年會下跌5%，現預測今年樓價會持平，明年及後年則各升3%。不過，兩家券商都認為地產股近月升勢已反映大部分利好消息，籲投資者要選擇有穩固盈利增長及催化劑的地產股。



至於滙豐最新亦發表研究報告，認為目前樓市復甦的速度和價錢較預期快，相信部分地產股雖然已有回升，但個別股份仍有上升空間。該行將地產股的目標價平均升7.2%，目前看好的類別由辦公室轉移至住宅及零售，新的推介次序為會德豐(00020)、新地、信置、恒隆地產等。



瑞銀亦認為地產發展商目前股價較每股資產淨值(NAV)折讓40%，對比近十年以來平均折讓35%，相信是投資者對本港地產股仍存有疑慮、及未完全反映本港可維持較高樓價預測。該行重申新地及恒地均為「買入」評級，因兩公司坐擁充足的土地儲備，同時亦予長實集團及新世界發展「買入」評級，因兩者具積極的資本管理。



事實上，美國聯儲局立場轉鴿，令市場重新審視地產股前景，恒地、新地及新世界發展現時估值仍處低位，近期股價主要在高位整固，短線若能在大行唱好下重拾升勢，股價有機會再破頂。不過，長實集團股價月初高見72.5元後反覆回落，並已失守升軌底部支持，股價短線或進一步考驗100日線約63.4元水平支持，暫宜觀望。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

