【fb直播】英Sir教你捕捉中、港、美股市先機

美股近期持續在高位徘徊，市場預期企業第2季業績將較對上一季明顯改善，意味早前經濟衰退陰霾漸消散？抑或憧憬新一輪中美貿易談判會有好消息？3大指數有望齊齊續創新高？加息步伐又會否因而由「鴿」轉「鷹」？



港股有機會連跌5個交易日，再創年內最長跌浪！3萬關、10天線、20天線曾接連失守，50天線(約29094點)又守唔守得住？現時止賺定撈貨先明智？



內地講明經濟有下行壓力！不過，「一帶一路」國際合作高峰論壇今日(25日)在北京展開，有冇望扭轉跌勢？滬綜指有力企番上3200點水平？內銀唔放水、內房堅持「只住不炒」，兩個板塊無奈要受壓？



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