ASM太平洋：物料業務反彈　料行業最快第3季復甦

ASM太平洋(00522)首季純利按年急跌逾82%至1.1億元，行政總裁李偉光表示，今年半導體行業正處調整階段，首季表現大致符合集團預期。不過，作為市場領先指標的物料業務首季新增訂單總額已按季反彈，預期行業或最快可於第3季見底復甦。



他預期，第2季收入將介乎4.9億至5.4億美元，主要由後工序及材料業務帶動；由於收入增加，料可帶動毛利率按季回升1至2個百分點。第2季新增訂單總額亦料按季錄得雙位數增長，但按年比較仍會有所下跌。



李透露，過往內地市場佔集團總收入約一半，但首季佔比降至40%，反映貿易戰影響，中國客戶大多數仍「按兵不動」，但現時取態已較樂觀，尤其是以本土市場為主的小型客戶，在產能擴展方面積極，帶動市場氣氛改善。



他又指，智能手機需求增長雖有所放緩，但在新鏡頭帶動下，集團首季鏡頭訂單按季大幅反彈。隨着5G相關基建落成，預期明年5G手機及智能汽車需求大增，相信明年起對集團業務會有較大的拉動作用。



集團今年研發費用約2.1至2.2億美元，較去年的2.05億美元略有增長；資本開支則為8,900萬美元。



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