銀保監會：不鼓勵把小微企貸息降到基準利率之下

中國銀保監會副主席祝樹民表示在「吹風會」表示，2019年1季度新發放的普惠型小微企業貸款利率為6.87%，比2018年的7.39%低0.52個百分點。銀保監會要求大型銀行單獨制定普惠型小微企業的信貸計劃，確保完成全年增長30%以上的目標。



2019年1季度末，5家大型銀行普惠型小微企業貸款餘額是1.99萬億元人民幣，佔全國普惠型小微企業貸款的比重是19.94%，完成年初制定信貸計劃的55.31%。



中國銀保監會普惠金融部主任李均鋒補充，目前國有大型銀行1季度發放的普惠型小微企業貸款利率是4.76%，5家大銀行中最低的監測結果是4.45%。他又指，不鼓勵把小微企業貸款利率降到基準利率之下；大型銀行小微企業貸款利率是4.76%已經很低，下一步將推動銀行業金融機構之外的放貸機構定價進一步降低。



另方面，人民銀行計劃建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架。



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